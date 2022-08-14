8. Neşet Ertaş 3 Bant Bilardo Şampiyonası tamamlandı

Kırşehir'de düzenlenen 8. Neşet Ertaş 3 Bant Bilardo Şampiyonası sona erdi.

21 ilden 73 sporcu, özel bir bilardo salonundaki şampiyonada mücadele etti. Şampiyona sonunda Kayseri'den Ahmet Kara birinci, Ankara'dan Oğuz Köklen ikinci oldu, Ankara'dan Tolgahan Kiraz ve Ecevit Eray Erdoğan üçüncülüğü paylaştı.

Derece elde sporculara kupa, madalya ve ödüllerini Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Bilardo İl Temsilcisi Ferdi Aşıroğlu verdi.

Şampiyonayı değerlendiren Aşıroğlu, 8. kez düzenlenen organizasyonun sonraki yıllarda Ahilik Haftası kapsamında değerlendirilmesini hedeflediklerini, daha geniş kapsamlı ve ödülü daha yüksek şampiyonalar yaparak Kırşehir'in adını spor alanında daha fazla duyurmak istediklerini söyledi.