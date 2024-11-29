8. İda Ultra Maratonu'nda 1700 Sporcu Yarışacak

Çanakkale ve Balıkesir'de bu yıl 8'incisi organize edilen ve yarın başlayacak İda Ultra Maratonu'nda 17 ülkeden 117'si yabancı 1700 sporcu mücadele edecek.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyü, Kazdağları Milli Parkı ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi arasında gerçekleştirilecek Kar Spor İda Ultra organizasyonunun basın toplantısı, Güre'deki bir termal otelde gerçekleştirildi.

Organizasyona ev sahipliği yapan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yaptığı konuşmada, 2016 yılında yaklaşık 200 sporcunun katıldığı organizasyona ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Ultra maratonun marka değerini artırmak için gereken çalışmaları yapacaklarını belirten Ertaş, "Organizasyonun bölgemizde turizmin en diplerde olduğu tarihlerde olmasının, turizmcilerimiz açısından ekonomik anlamda da ciddi önem taşıdığını düşünüyorum." dedi.

Kar Spor Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çağatay da Kar Spor ailesi olarak bu etkinliğe isim sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ise Kuzey Ege'nin son yılların en önemli turizm destinasyonlarından olma yolunda ilerlediğini, özellikle Kazdağları'nın tüm Türkiye'nin ilgisini çeken bir bölge olduğunu kaydetti.

Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede de konuşmasında, daha önce hiçbir destinasyonda yapılmamış bir yarışı organize etmeyi planlayarak yola çıktıklarını bildirdi.

Koşuların zeytin hasat dönemine rastladığına değinen Dede, "Sporcularla hasat yapan yöre halkının kaynaşması açısından etkili oldu. Katılacak insanlara Sarıkız Efsanesi'ni, Edremit'in termaller bölgesi olduğunu anlatmaya çalıştık. Edremit'i, Kazdağları'nı çok sevdiler." diye konuştu.

Sporcular, iki gün sürecek organizasyonda 5 farklı parkurda 15, 36, 66 ve 110 kilometre ile 8,5 kilometre koşusunda yarışacak.