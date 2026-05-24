Etnospor'da atlı gösteriler heyecanla izleniyor

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali'nde atlı okçuluk, akrobasi ve geleneksel spor gösterileri büyük ilgi gördü. Kazakistan ve Gürcistan'dan ekiplerin de katıldığı festival, kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

İstanbul'da devam eden 8. Etnospor Kültür Festivali'nde atlı gösteriler, aksiyon ve heyecan dolu anlar yaşatıyor.

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin son gününde farklı coğrafyalardan gelen sporcular, sanatçılar, zanaatkarlar, kültür insanları ve ziyaretçiler aynı atmosferde buluşuyor.

Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde çocuklar kadar yetişkinler de eğlenceli vakit geçiriyor.

Atlı sporlar alanında yapılan gösteriler ve müsabakalar, festivalin en çok ilgi çeken etkinlikleri oluyor. Kurulan alanı çevreleyen tribünler tamamen dolarken, vatandaşlar alanı gören her yerden gösterileri izlemeye çalıştı.

Kazakistan'dan gelen ekip, kartallarla gösteri yaparken, Gürcistan'dan gelen atlı sporcular 9 metre yüksekteki hedefi vurmaya çalıştıkları kabak ile polo ile lakrosun karışımı olan polokros oynadı.

En heyecanlı gösterileri ise Türk takımı gerçekleştirdi. Atlı okçuluk, akrobasi ile savaş sanatları gösterilerini vatandaşlar ilgi, coşku ve heyecanla takip etti.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
