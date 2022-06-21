8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 17 ülkeden 544 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu desteğiyle 20-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan 8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 26 Haziran Pazar günü saat 17.00'de yapılacak ödül töreniyle son bulacak. Turnuvaya; Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Sırbistan, İspanya, Irak, İran, Ürdün, Kazakistan, Lübnan, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Suriye, Özbekistan, Bulgaristan ve Rusya'da satranç sporcuları katılıyor.

Tarihi Aya Haralambos Kilisesi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen ve büyük usta, uluslararası usta, fide ustası ünvanlı sporcular ve Türkiye Satranç Milli Takımı sporcularının da katıldığı turnuvanın oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Turnuvanın açılışında bir konuşma yapan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvasında sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ben de satranç meraklısı olarak turnuvayı ilgiyle, heyecanla takip etmiş olacağım. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, tüm katılımcılara başarılar diledi. 8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı'nın açılış hamlesini yapmasıyla başladı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor