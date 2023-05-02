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7Days Avrupa Kupası'nın en değerli oyuncusu Grant

7Days Avrupa Kupası'nın en değerli oyuncusu Grant

Spor Haberleri

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Jerian Grant, 7Days Avrupa Kupası'nda en değerli oyuncu seçildi.

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Jerian Grant, 7Days Avrupa Kupası'nda en değerli oyuncu seçildi.

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Jerian Grant, 7Days Avrupa Kupası'nda sezonun en değerli oyuncusu seçildi. Taraftarlar, basın mensupları, başantrenörler ve takım kaptanlarının oylarıyla belirlenen 2022-2023 sezonunun en değerli oyuncusu organizasyonun internet sitesinden açıklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Amerika Birleşik Devletleri Türk Telekom basketbol Spor Haberler

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