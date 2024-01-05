Düzce'de Okul Sporları Karate Müsabakaları Gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Karate minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler müsabakalarında 77 sporcu şampiyon olmak için tatamiye çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları Karate minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler müsabakaları yapıldı. Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 77 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE