72 yaşındaki paraşütçü gençlere taş çıkartıyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışlarının en yaşlı ismi 'Dede' lakaplı Savaş Kıroğlu oldu. 35 yıldır gökyüzünde süzülen Kıroğlu, yarışmaya katılan genç sporculara taş çıkarıyor.

Çameli Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali çerçevesinde, Yaylacık Dağı'ndan 2 bin 150 metre yükseklikten Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open yarışlarında 71 sporcu 4 günü geride bıraktı. Kıyasıya devam eden mücadelede sporcular ilk gün Burdur ili Gölhisar ilçesine, ikinci gün Tefenni ilçesi, üçüncü gün Gölhisar, dördüncü gün Tefenni ilçesine iniş gerçekleştirildi. Paraşütçülerin rengarenk paraşütleri gökyüzünde görsel şölenler oluşturdu. Uçuş rotası için Yaylacık Dağı'ndan atlayan sporcular, Denizli semalarında uçtukları rotalarını en hızlı tamamlayanlar 3 Eylül Cumartesi günü ödüllendirilecek.

72 yaşındaki yarışmacıyı görenler bir daha bakıyor

Yaylacık Dağı'ndan atlayan sporcular arasında yer alan ve yarışmacıların arasında en yaşlısı olan 'Dede' lakaplı Savaş Kıroğlu'nun adrenalin tutkusu görenler hayretler içerisinde kalıyor. 72 yaşında olmasına rağmen performansı ile gençlere taş çıkaran Kıroğlu, yarışmada belirlenen rota üzerinde uçuşunu başarıyla tamamladı. Paraşütü ile havalanan Kıroğlu, gökyüzünde yaptığı akrobasi hareketleriyle dikkatleri üzerine çekti. 1988 yılında şans eseri Paraşütü İsviçre'de gördüğünü ve yapmaya başladığını belirten Kıroğlu, kendisinin uçarken özgür hissettiğini ve adrenalini yaşamasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

"Paraşütle havada uçmak çok güzel bir duygu"

Şimdiye kadar uçtuğu en uzun mesafe 300 kilometre olduğunu vurgulayan Savaş Kıroğlu, "Paraşütle havada uçmak çok güzel bir duygu, denizde balık gibi yüzmek gibi, en kolay sporlardan biri yamaç paraşütçülüğü, dikkat eder kurallara uyarsan bir şey olmaz. Uçarken özgür olduğunu hissediyorsun ve adrenalini yaşıyorsun buda beni mutlu ediyor. Yarışmalarda genellikle 2 ila 3 saat uçuyoruz. Ancak kendimiz uçtuğumuzda 11-12 saat uçtuğumuzda oluyor. En uzun uçtuğum mesafe 300 kilometre, Antalya'dan Eskişehir'e kadar uçtum" dedi. - DENİZLİ