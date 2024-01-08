72 Yaşındaki Master Masa Tenisçi Şenel Altun, Yurt İçi ve Yurt Dışında Madalyalar Kazanıyor

Eskişehir'de yaşayan 72 yaşındaki master masa tenisçi Şenel Altun, 55 yıl önce eline aldığı ve bir daha bırakmadığı raketiyle yurt içi ve yurt dışındaki turnuvalarda madalyalar kazanıyor.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nü 1969 yılında kazanan Şenel Altun, okulun kulübünde masa tenisiyle tanıştı. Görev yaptığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile İller Bankası'nda da masa tenisi oynamayı sürdüren Altun, 2016 yılında Eskişehir Veteranlar Masa Tenisi Spor Kulübü'nü kurdu.

Başkanlığını yaptığı kulüpteki 29 üyeyle yurt içi ve yurt dışında masterler arasında düzenlenen yarışmalara katılan Altun, birçok madalya ve kupa kazandı. 55 yıl önce eline aldığı raketi bir daha bırakmayan iki çocuk ve bir torun sahibi Şenel Altun, daha fazla madalya ve kupa kazanmak için haftanın iki günü üçer saat antrenman yapıyor.

Master masa tenisçi Şenel Altun, AA muhabirine, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gördüğü 1969 yılında masa tenisi sporuyla tanışıp, Hacettepe Spor Kulübü adına turnuvalara katıldığını söyledi.

Lisans öğrenciliği yıllardan itibaren masa tenisiyle ilgilendiğini anlatan Altun, şöyle konuştu:

"1979 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nde göreve başladım. Sürekli arazide olduğumdan masa tenisine bir süre ara vermek zorunda kaldım. Daha sonra Eskişehir'de İller Bankası'na geçiş yaptım. O yıllarda masa tenisine devam ettim. 2016 yılında ise Eskişehir Veteranlar Masa Tenisi Spor Kulübü'nü kurduk. Kulübümüzün 29 üyesi var. O tarihten itibaren de yurt içi ve yurt dışında çeşitli turnuvalara katılıyoruz. Geçen ay Antalya'da düzenlenen turnuvada ferdilerde ikinci oldum ancak çiftlerde de birincilik elde ettik. Yaş kategorimde kesinlikle derece elde ediyorum. Bulgaristan, İstanbul ve Macaristan'daki uluslararası turnuvalara da katıldım. Turnuvalarda mutlaka bir madalya alıyorum."

Altun, yurt dışı turnuvalarında 2020 yılında Bulgaristan'da birincilik elde ettiğini vurguladı.

"Tanıyanlar 72 yaşımda olduğumu kabul etmiyor"

Masa tenisinin her yaşın sporu olduğuna dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Gençlikte başlarsınız, son nefesinize kadar rahatlıkla yapabilirsiniz. Tanıyanlar 72 yaşımda olduğumu kabul etmiyor. Eskişehir'de de geçen hafta düzenlenen turnuvada 35 yaş üzerindekilerle karşılaştım. Ferdilerde ikinci oldum. Çiftlerde de takım arkadaşım Murat Tuzcu ile birinci olduk. Her hafta pazartesi ve perşembe günleri yaklaşık 3 saat antrenman yapıyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte aksatmadan çalışıyoruz. Antrenman için yer bulmakta zorlanıyoruz. Masa tenisi deyince akla bodrumda yapılan bir spor geliyor. Aslında öyle değil. Güzel bir salonda yapılması gerekiyor. Sağlıklı bir yaşam için çocukların ve gençlerin rahatlıkla yapabileceği spor dallarından biri."

Masa Tenisi Eskişehir İl Temsilcisi ve Altun'un turnuvalardaki partneri olan Murat Tuzcu da örnek bir sporcu olan Altun'un enerjisiyle masa tenisinde başarılar elde ettiğinin altını çizdi.