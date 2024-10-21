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7 Yaşındaki Nur Pera Abuç, Türkiye Binicilik Şampiyonu Oldu

7 Yaşındaki Nur Pera Abuç, Türkiye Binicilik Şampiyonu Oldu
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Sakaryalı sporcu Nur Pera Abuç, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Binicilik Federasyonu yarışmasında kendi kategorisinde birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu. Antrenörü Cengiz Şam, Pera'nın azmiyle gururlandıklarını belirtti.

Sakaryalı sporcu Nur Pera Abuç, İstanbul'da Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen PI, P2 Türkiye Kupası, P3 Şampiyonasında kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. 2024 yılını 9 kupa ve 32 madalya ile bitiren Pera, Türkiye şampiyonu olarak tamamladı.

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve 6-14 yaş arası sporcuların katıldığı Türkiye Kupası Şampiyonasında Sakaryalı Pera da yer aldı. 7 yaşında olan Pera, 40 cm Engel Atlama müsabakasında birinci olarak altın madalyayı elde etti. Türkiye Şampiyonluğu'na Pera'yı hazırlayan ve tebrik eden antrenörü Cengiz Şam, "Bizi gururlandıran sporcumuzu yürekten kutluyorum. 3 gün süren müsabakalarda tüm azmiyle mücadele etti. Pera, 7 yaşında olmasına rağmen başarısıyla yaşıtlarına da rol model oluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanındayız" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbul Türkiye sakarya Yaşam Spor

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