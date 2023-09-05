7. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları Devam Ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları, son gün mücadeleleriyle sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda 5 ülke ve 41 kulüpten 356 yelkenci yer alıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları, son gün mücadeleleriyle sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda 5 ülke ve 41 kulüpten 356 yelkenci yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kuveyt, Umman ve Bulgaristan'dan gelen sporcular, Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında optimist kategorisinde mücadele ediyor.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine, organizasyonun bugün yapılacak yarışlarla tamamlanacağını söyledi.

Yarışlarda sporcuların çok güzel mücadeleler verdiğini ifade eden Uzel, "İlk 2 gün boyunca eleme yarışlarımız oldu. Ardından final yarışları yapıldı. Hava da yarışlar için çok elverişliydi. Bugün yapılacak yarışlarda dereceye giren sporcular belirlenecek. Çok sayıda sporcunun mücadele ettiği güzel bir yarış oldu. Akşam yapılacak ödül töreninin ardından misafirlerimizi mutlu bir şekilde uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

Uzel, yelken sporunun ve kentin tanıtımına Süleymanpaşa Optimist Cup'ın çok katkısı olduğunu belirterek, kulüp olarak bu tür güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.