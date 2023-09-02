Tekirdağ'da, Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları başladı

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları, 5 ülkeden 356 sporcunun katılımıyla başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde bu yıl 7'incisi düzenlenen Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları başladı. Türkiye, Azerbaycan, Kuveyt, Umman, Bulgaristan'dan gelen ve toplam 42 kulüpten yarışmaya katılan 356 sporcu, yelkenlerini Marmara Denizi'nde indirip, kıyasıya mücadele etmeye başladı.Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Tekirdağ'ın 4 gün boyunca yelken yarışlarına ev sahipliği yapacağını söyledi. Güzel bir ev sahipliğine yaptıkları için mutlu olduklarını söyleyen Uzunlar, "Rüzgar yelkencilerin istediği seviyede bulunuyor.

4 gün boyunca sporcular mavi sulara yelken açacak. Bol rüzgarlı güzel yarışların yapılacağı bir organizasyon olmasını istiyoruz. Herkese başarılar diliyorum" dedi.