7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası İstanbul'da düzenlenecek
AA - Muhammed Boztepe - Spor
7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 12-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.
İSTANBUL (AA) - 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 12-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Büyükçekmece ilçesindeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Organizasyona çevrim içi kayıtlar, 1 Mayıs'ta sona erecek.
AA / Muhammed Boztepe - Spor