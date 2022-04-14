7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası İstanbul'da düzenlenecek - Haberler

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7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası İstanbul'da düzenlenecek

AA - Muhammed Boztepe - Spor
7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası İstanbul'da düzenlenecek

7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 12-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

İSTANBUL (AA) - 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 12-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Büyükçekmece ilçesindeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyona çevrim içi kayıtlar, 1 Mayıs'ta sona erecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Dünya Kupası, Kick Boks, İstanbul, Türkiye, Spor, Haberler

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