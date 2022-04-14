7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası İstanbul'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 12-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Büyükçekmece ilçesindeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyona çevrim içi kayıtlar, 1 Mayıs'ta sona erecek.