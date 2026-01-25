Haberler

Uluslararası Ankara Açık Dans Sporu Yarışması'nda şampiyonlar belli oldu

Güncelleme:
ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Uluslararası Ankara Açık Dans Sporu Yarışması'na 25 ülkeden 420 sporcu katıldı. Yetişkinler ve gençler kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

7. Uluslararası Ankara Açık Dans Sporu Yarışması'nda madalyalar sahiplerini buldu.

Yetişkinler, gençler, yıldızlar ve minikler yaş gruplarındaki sporcuların katılımıyla standart ve Latin kategorilerinde düzenlenen organizasyona, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Salonu ev sahipliği yaptı.

Dünya Dans Sporları Federasyonunun (WDSF) faaliyet takviminde yer alan yarışmada 25 ülkeden, 420 sporcu mücadele etti.

İki gün süren organizasyonda yetişkinler ve gençler yaş gruplarında ilk 3'e giren isimler şöyle:

Yetişkinler

Standart:

1. Edoardo Picco-Martina Rossi (Belçika)

2. Andrey Kovalev-Arina Marukhina (Tarafsız sporcu)

3. Savva Venidiktov-Darya Panova (Özbekistan)

Latin:

1. Axel Sampino-Anna Zgonnikova (Fransa)

2. Andrey Kuznetsov-Mina Lee (Özbekistan)

3. Daniil Pisankin-Anastasiya Shin (Kazakistan)

Gençler

Standart:

1. Timur Khasanov-Anna Avdeeva (Tarafsız sporcu)

2. Danila Bogdanov-Lorin Suleimanova (Kazakistan)

3. Valentin Dimov-Eliz Atakan (Bulgaristan)

Latin:

1. Marat Mikail Arslan-Zeynep Duman (Türkiye)

2. Doruk Şahin-Duru Vahaplar (Türkiye)

3. Felix Reimann-Polina Fast (Almanya)

