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7 Mart Kadirli Demirspor'da Yönetim Değişikliği Sonrası Başarı

7 Mart Kadirli Demirspor'da Yönetim Değişikliği Sonrası Başarı
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7 Mart Kadirli Demirspor, yeni yönetimle birlikte oynadığı son 9 maçtan 8'ini kazanarak Osmaniye 1. Amatör Lig B Grubu'nu 29 puanla ikinci sırada tamamladı ve Bölgesel Amatör Lig play-off finallerine adını yazdırdı.

7 Mart Kadirli Demirspor, sezon ortasında yönetim değişikliğine giderek oynadığı 9 maçtan 8'ini kazandı. Demirspor, Osmaniye 1. Amatör Lig B Grubu'nu 29 puanla ikinci tamamlayarak, Bölgesel Amatör Lig play-off finallerine adını yazdırdı.

Osmaniye 1. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden ve ligin ortalarında yönetim değişikliğine giden 7 Mart Kadirli Demirspor'un başkanlık koltuğuna Ahmet Selçuk Durmuşoğlu oturdu. Yapılan yönetim değişikliği ve Teknik Direktör Şaban Zorluer öncülüğünde son 9 haftada oynadığı 8 maçı kazanan 7 Mart Kadirli Demirspor, play-off finallerinde BAL Ligi'ne çıkmak için ter dökecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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