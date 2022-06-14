7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Trophy Serisi'nin 2. ayağı için hazırlıklarına başladı 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Trophy Serisi'nin 2. ayağı için Macaristan'da kampa girdi. 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Trophy Serisi'nin 2. ayağı için Macaristan'da kampa girdi. Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek Trophy Serisi'nin 2. ayağı için hazırlıklarına başladı. Budapeşte'de kampa giren, teknik direktör Juan Gonzalez Mendia yönetimindeki 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı'nın kadrosu şu oyunculardan oluşuyor: "Gamze Aksoy, Sedanur Bolat, Nermin Cem, Esen Gül, Melike Şahan, Nazlıcan Erdoğan, Gülnur Sak, Mihriban Dilmaç, Hülya Taşcı, Gülşah Çakmak, Vahide Kahraman, Saime Zeynep Aydın." AA / Fatih Çakmak - Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Trophy Serisi'nin 2. ayağı için hazırlıklarına başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.