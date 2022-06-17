7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Avrupa Ragbi Trophy Serisi'nde çeyrek finale çıktı - Haberler

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7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Avrupa Ragbi Trophy Serisi'nde çeyrek finale çıktı

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Avrupa Ragbi Trophy Serisi'nde çeyrek finale çıktı

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Ragbi Trophy Serisi'nde çeyrek finale yükseldi.

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Ragbi Trophy Serisi'nde çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonun ikinci etap mücadelelerinde milli takım ilk maçta Norveç'e 12-10 yenildi. Kadın milliler, ikinci maçında ise Danimarka'yı 22-0 mağlup etti.

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, gruptaki son maçında İtalya'ya 27-5 yenilmesine rağmen çeyrek finale çıktı.

Kadın milliler yarın çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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