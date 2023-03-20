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7'li Ragbi'de Kadınlar Türkiye Şampiyonası 1. etap maçları Ankara'da oynandı

Spor Haberleri

7'li Ragbi'de Kadınlar Türkiye Şampiyonası 1. etap maçları Ankara'da oynandı

7'li Ragbi'de Kadınlar Türkiye Şampiyonası birinci etap müsabakaları Ankara'da oynandı.

7'li Ragbi'de Kadınlar Türkiye Şampiyonası birinci etap müsabakaları Ankara'da oynandı.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kızılcahamam Belediye Stadı'nda oynanan etabın açılış maçında Ankara Ragbi Spor Kulübü ile Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karşılaştı. Ankara Ragbi Spor Kulübü rakibini 27-0 yendi.

Etabın ikinci maçında ise Firuzköy Spor Kulübü, Çarşamba Belediyespor'u 45-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

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