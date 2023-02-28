7 kilometrelik gece yürüyüşünde ateş yakarak ısındılar Spor Haberleri Eskişehirli doğa tutkunları Kocakır Terapi Ormanı'nda 7 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı. Eskişehirli doğa tutkunları Kocakır Terapi Ormanı'nda 7 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Doğa Aktiviteleri Grubu (ESADG), gece yürüyüşlerine Kocakır Terapi Ormanı'nda devam etti. Yaklaşık 20 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar 7 kilometrelik doğaçlama parkurda yürüdü. Mola noktasında ateş yakarak ısınan doğa tutkunları, çantalarında getirdikleri sıcak içecekler eşliğinde sohbet etti. Grup üyeleri şehir yaşamının stresinden uzaklaşarak doğa ve temiz havanın tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Eskişehir Gençlik Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 7 kilometrelik gece yürüyüşünde ateş yakarak ısındılar - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.