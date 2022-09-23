7. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 63 başpehlivan güreşecek

Manisa'da Yunusemre Belediyesi tarafından 25 Eylül'de düzenlenecek 7. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 63'ü baş boyunda olmak üzere 500 pehlivan güreşecek.

Manisa'da Yunusemre Belediyesi tarafından 25 Eylül'de düzenlenecek 7. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 63'ü baş boyunda olmak üzere 500 pehlivan güreşecek.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisalıları, pazar günü Ortaköy Er Meydanı'na davet ettiklerini belirterek, ata sporu güreşi gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini ifade etti.

Organizasyonda son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek başta olmak üzere Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, İsmail Koç, Recep Kara, Mustafa Taş gibi isimlerin güreşeceğini dile getiren Çerçi, "Namlı başpehlivan ve pehlivanlar bu yıl da Ortaköy Er Meydanımızda güçlerini cihana göstermek için mücadele edecek. Girişlerin ve otoparkın ücretsiz olduğu, sabah 09.00'dan itibaren şehrin çeşitli yerlerinden ücretsiz otobüsler kaldıracağımız organizasyonumuza tüm güreşseverlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.