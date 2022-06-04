"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" ilk gün yarışları sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" ilk gün yarışları sona erdi

AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Spor
 - Güncelleme:

Erzurum'da 5 ülkeden yaklaşık 80 atletin katılımıyla düzenlenen, 7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda ilk gün yarışları sona erdi.

Erzurum'da 5 ülkeden yaklaşık 80 atletin katılımıyla düzenlenen, 7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda ilk gün yarışları sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, dereye giren sporcular için Yakutiye Medresesi önünde ödül töreni düzenlendi.

"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" müsabakaları yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.

İlk gün yarışlarında dereye giren sporcular şöyle:

100 metre erkekler:

1- Kayhan Özer

2- Ramil Guliyev

3- Ertan Özkan

200 metre erkekler:

1- Milad Naseh Jahani

2- Mohammad Hossein Abareghi

3- Noureddine Hadıd

400 metre erkekler:

1- Noah Nırmal Tom

2- İsmail Nezir

3- Arokia Rajiv

400 metre engelli erkekler:

1- Mahdi Pirjahan

2- Tamılarasan Santhosh Kumar

3- Ayyasamy Dhraun

100 metre kadınlar:

1- Sekhar Dhanalakshmı

2- Das Hıma

3- Madathıle Weettıl Jılna

200 metre kadınlar:

1- Sekhar Dhanalakshmı

2- Das Hıma

3- Aziza Sbaity

400 metre kadınlar:

1- Dandı Jyothıka Srı

2- Venkatesan Subha

3- Summy

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title