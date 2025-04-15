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7. AKRA Gran Fondo Antalya, Kemer'de Koşulacak

7. AKRA Gran Fondo Antalya, Kemer'de Koşulacak
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Haberler
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19 Nisan Cumartesi günü Kemer'de düzenlenecek olan 7. AKRA Gran Fondo Antalya, amatör bisikletçilere muhteşem bir yarış deneyimi sunacak. 98 km ve 49 km'lik parkurlar ile bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek.

Bu sene 7.'si düzenlenecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, 19 Nisan Cumartesi günü Kemer'de koşulacak.

Bu sene 7. kez gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, Kemer'de 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Türkiye'nin önemli bisiklet destinasyonlarından Antalya'nın Kemer ilçesinde 'Pedallar döner, dostluk büyür' sloganı ile düzenlenecek organizasyon, amatör yol bisikletçilerine güzel bir yarış imkanı sunacak.

Organizasyon, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre gerçekleşecek. AKRA Gran Fondo, 2 bin metreden fazla tırmanışa sahip 98 kilometrelik uzun parkur ve 537 metreden fazla tırmanışa sahip 49 kilometrelik parkuru ile katılımcıların beğenisini toplayacak Yarış, Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve yaklaşık 6 saatin ardından aynı noktada sona erecek.

Koordinasyon toplantısı yapıldı

Organizasyon kapsamında Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz başkanlığında tüm paydaşların katıldığı koordinasyon toplantısı yapıldı. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, turizm takvimlerinde nisan ayını bisiklet ile kodladıklarını dile getirerek, "Nisan ayında birbirinden heyecanlı bisiklet etkinliklerimiz olacak. İlk etkinliğimiz olan Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nı çok başarılı şekilde tamamladık. Sırada sabırsızlıkla beklediğimiz AKRA Gran Fondo var. Bugünkü toplantımızda bu etkinliğin planlaması ve koordinasyonu için bir araya geldik. Doğa Sporları Merkezi olma yönünde bu etkinlikler Kemerimize güç katmaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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