Üye Girişi
Haberler

69 Yaşındaki Tuncer Üçel: Spor Hayatımın Vazgeçilmezi

69 Yaşındaki Tuncer Üçel: Spor Hayatımın Vazgeçilmezi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 69 yaşındaki emekli Tuncer Üçel, 19 yaşından beri düzenli spor yapıyor. Haftada 3 gün 10 kilometre koşarak ve çeşitli egzersizler yaparak sağlıklı bir yaşam sürdürdüğünü belirtiyor. Üçel, sporu bir yaşam tarzı olarak benimsemiş ve gençlere örnek oluyor.

Eskişehir'de genç yaşlarda başladığı sporu onlarca yıldır bırakmayan 69 yaşındaki emekli Tuncer Üçel, haftanın 3 günü Porsuk Çayı'nın kenarında çimene ve toprağa temas ederek egzersizler yaparak adeta gençlere taş çıkarıyor.

Spor, insanlara bedenen, ruhen ve sosyal yönden katkı sağlayan önemli bir aktivite olarak biliniyor. Uzmanlar tarafından da sağlık ve yaşam kalitesini arttırmak için egzersizler yapılması sıklıkla tavsiye edilirken, 69 yaşındaki emekli vatandaş Tuncer Üçel sporu bir yaşam tarzı olarak benimsiyor. Yaklaşık olarak 19 yaşından beri düzenli spor yapan Üçel, haftanın 3 günü antrenman için dışarıya çıkarak 10 kilometre koşup çeşitli egzersizler yapıyor. Porsuk Çayı'nın kenarında çimene ve toprağa temas eden Üçel, görenlerin hem dikkatini çekiyor hem de takdirini topluyor. Yaptığı egzersizler sayesinde hiçbir sağlık sıkıntısı yaşamadığını söyleyen Üçel, sporu herkese tavsiye ediyor.

"Haftada 3 gün çıkıyorum, 8-10 kilometre koşuyorum"

Onlarca yıldır spor yapmayı sürdüren Tuncer Üçel, "Eski milli basketbolcuyum. Her sporu yaptım. Futbol oynadım, basketbol, voleybol ve hentbol oynadım. Yapmadığım bir şey kalmadı yani. Haftada 3 gün çıkıyorum, 8-10 kilometre koşuyorum. Sonrasında yarım saat egzersiz yapıyorum. Özellikle çimene temas ediyorum, elektriğimi toprağa atıyorum. Hayatım çok rahat, hiçbir sıkıntım ve derdim yok. Akşamları da eşimle birlikte çıkıp yürüyorum. 19 yaşımdan beri spor yapıyorum. Görenler takdir ediyor. Benim ikiz kardeşim vardı, içki ve sigara çok içerdi. Mesela o 67 yaşında öldü. Sporun faydası çok, herkese tavsiye ederim. Spor insanı mutlu eder, elektriği ve siniri atar" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sağlık Spor

Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi

İmam, cemaatten değil Sıla bebekten helallik istedi

 DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız

 Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi
Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum

Adli Tıp'ın Cem Garipoğlu raporuna baba Süreyya Karabulut'tan ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahminleri! Nimet Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nimet Özdemir hangi partiye geçti? 9 Ekim Ankara Hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 9 Ekim İstanbul Hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hidayet Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu nereli? Mert Günok kadrodan neden çıkarıldı? Kadayıf Mantısı nasıl yapılır? Kadayıf mantısı malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta 8 Ekim günün menüsü! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? 2025 HAC KAYIT YENİLEME E-DEVLET | Hac kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Hac kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Yalova minibüsteki adam kim? Minibüste kızları taciz eden şahıs tutuklandı mı? Hadım yasası nedir? Hadım yayası nasıl uygulanır? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.