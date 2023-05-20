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68 Aksaray Belediyespor TFF 2. Lig'e yükseldi

68 Aksaray Belediyespor TFF 2. Lig'e yükseldi

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor, sahasında Efeler 09 Spor'u 2-1 mağlup ederek 73 puanla şampiyon oldu ve TFF 2'nci Lig'e yükseldi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor, sahasında Efeler 09 Spor'u 2-1 mağlup ederek 73 puanla şampiyon oldu ve TFF 2'nci Lig'e yükseldi.

68 Aksaray Belediyespor, Efeler 09'u 48'inci dakikada İlker Avşar ve 79'uncu dakikada Mustafa Kayabaşı'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek 20 yıllık hasrete son verdi. 2'nci Lig'e yükselen siyah-beyazlalılar, maçın son düdüğüyle birlikte şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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