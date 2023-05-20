68 Aksaray Belediyespor TFF 2. Lig'e yükseldi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor, sahasında Efeler 09 Spor'u 2-1 mağlup ederek 73 puanla şampiyon oldu ve TFF 2'nci Lig'e yükseldi.