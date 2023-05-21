68 Aksaray Belediyespor, 20 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 68 Aksaray Belediyespor, son hafta karşılaşmasında Efeler 09'u 2-1 mağlup ederek 20 yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e yükseldi.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 68 Aksaray Belediyespor, son hafta karşılaşmasında Efeler 09'u 2-1 mağlup ederek 20 yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e yükseldi.
Stat: Dağılgan
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Göktuğ Hazar Erel xx, Onur Gülter xx
68 Aksaray Belediyespor: Doğukan Özçimen xx, Erdi Bakıcı xx, Ali Mert Işık xx, Nurullah Serbest xx, Batuhan Yılmaz xx, Mustafa Kayabaşı xx (Alpay Aldemir dk. 81 ?), Hasan Gündoğdu xx (Yusuf Can Abay dk. 90+5 ?), Sefa Aksoy xx, Aykut Sarıdoğan xx (Serhat Yeşilördek dk. 84 ?), İlker Avşar xx (Emre Alan dk. 90 ?), Tahsin Hacımustafaoğlu xx
Efeler 09: Kemal Mert Özyiğit xx, Recep Daylak xx, Umut Kaya x (Mehmet Bektaş dk. 70 xx), Furkan Külekci xx, Alper Bayülken xx, Gökhan Bulut x (Emre Akbulut dk. 70 xx), Süleyman Çelik xx (Adnan Gülen dk. 83 ?), Furkan Tuşik xx (Hakan Can Durdu dk. 70 x), İshak Kurt xx, Aytaç Deniz xx (Furkan Çarkçı dk. 80 ?), Uğur Çetinkaya xx
Goller: İlker Avşar (dk. 50 pen.), Mustafa Kayabaşı (dk. 79) (68 Aksaray Belediyespor), İshak Kurt (dk. 90) (Efeler 09)
Sarı kartlar: Sefa Aksoy, Aykut Sarıdoğan, Nurullah Serbest (68 Aksaray Belediyespor), Umut Kaya, (Efeler 09) - AKSARAY