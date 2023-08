671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Başlıyor

Türk'ün ilk er meydanı olarak adlandırılan 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 8 Eylül'de başlayacak. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Kırkpınar'dan eski olan yağlı güreşlerin bu yıl 8-10 Eylül'de yapılacağını belirtti. Öztürk, güreşlere her yıl olduğu gibi Türkiye'nin her yerinden yağlı güreş tutkunlarının gelmesini beklediklerini ifade etti. Güreşseverlerin heyecanla beklediği organizasyonda, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek'in yanı sıra Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil'in de er meydanında olması bekleniyor.