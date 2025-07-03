664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 762 Pehlivan Kayıt Yaptırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 762 pehlivan kayıt yaptırdı. Organizasyon yarın başlıyor ve başpehlivanlar cumartesi günü seyirci karşısına çıkacak.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmek için 762 pehlivan kayıt yaptırdı.

Sabah saatlerinde Mimar Sinan Spor Salonu'nda başlayan güreşçi kayıtları sonra erdi.

Yağlı Güreş Ligi'nde bu yılki Kırkpınar'da güreşmeye haiz 826 pehlivandan 762'si cetvel hakemliğine gelerek kayıtlarını gerçekleştirdi.

Cetvel hakemliğinden alınan bilgiye göre 40 başpehlivanın tamamı kayıt oldu.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın Sarayiçi Er Meydanı'nda minik - 1 boyda pehlivanların mücadelesi ile başlayacak.

Başpehlivanlar seyircinin karşısına cumartesi günü çıkacak.

Bu yılki organizasyon pazar günü başpehlivanlık final güreşi ile sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Spor
Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Tehlikeli yakınlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı

İsrail o ülkeyi vurdu! Ölü ve yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.