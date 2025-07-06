664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Dereceye Giren Pehlivanlar Belli Oldu
Edirne'de düzenlenen 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde en iyi peşrevde dereceye giren 59 pehlivan ödüllerini aldı. Başpehlivan Orhan Okulu, 1 milyon lira para ödülünün sahibi oldu.
EDİRNE'de gerçekleştirilen 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, 4 günün ardından 14 boy ile birlikte en iyi peşrevde dereceye giren 59 pehlivan belli oldu. Pehlivanlar, ödüllerini Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen törenle aldı.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde, 14 boyda en çok puanı toplayan 826 pehlivan, 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde maç yapmaya hak kazandı. Güreşçilerden 752'sinin kayıt yaptırdığı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 günlük maç takvimi sona erdi ve dereceye girenler belli oldu.
Minik-1: 1. Muhammed Ferit Çilenker, 2. Turgut Tuğra Arı, 3. Mehmet Efe Şen, 3. Emir Ali
Minik-2: 1. Nasup Epçin, 2. Yusuf Ziya Ataçoğlu, 3. Ahmet Tığlı, 3. Ömer Said Duran
Teşvik-1: 1. İsmet Emir, 2. Müsab Ümeir Kılıç, 3. Ömer Nacı, 3. Mustafa Çeliker
Teşvik-2: 1. Aydıncan Gümüşdağ, 2. Mustafa Şeref Özgül, 3. Rüstem Öztürk, 3. Emirhan Yüksel
Tozkoparan: 1. İbrahim Balta, 2. Hamza Yakup Oran, 3. Poyraz Bilgin, 3. İsmail Erkoç
Ayak: 1. Can Ergen, 2. Sualp Yılmaz, 3. Volkan Bilgin, 3. Zeki Alp Bulut
Deste Küçük: 1. Selahattin Can, 2. Ferhat Duman, 3. Kerem Berk Akdağ, 3. Teyfik Gülter
Deste Orta: 1. Barış Kemal Yiğit, 2. Hüseyin Çakır, 3. Şahin Dur, 3. Muhammet Berat Duran
Deste Büyük Boy: 1. Caner Arslan, 2. Özer Özgür Arslan, 3. Alperen Düzenci, 3. İsmail Sait Işıklı
Küçük Orta Küçük: 1. Mikrail Bilen, 2. Berk Avcı, 3. Berkay Bülüç, 3. İsa İnce
Küçük Orta Büyük: 1. Serhat Göçmez, 2. Hüseyin Coşkun, 3. Oğuzhan Öztürk, 3. Ömer Bulut
Büyük Orta: 1. Yusuf İslam Taş, 2. Oktay Güngör, 3. Ahmet Han Yıldız, 3. Ömer Faruk Kırat
Başaltı: 1. Celal Bayar Çilenker, 2. Tufan Güzel, 3. Abdulferik Öner, 3. Onur Susuz
Baş: 1. Orhan Okulu, 2. Feyzullah Aktürk, 3. Enes Doğan, 3. Ali İhsan Batmaz
En İyi Peşrev: 1. Yiğit Kartal, 2. Serkan Üğdüler, 3. Burak Altıok, 3. Kerem Berk Akdağ
Dereceye giren başpehlivanlara ödülleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından verildi. Dereceye giren diğer pehlivanlara ödülleri Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, milletvekilleri ve belediye başkanları tarafından verildi.
Öte yandan 664'üncü Tarihi Kırkpınar'da başpehlivanlık boyunda birinci olan Orhan Okulu'ya güreşlerde uzatmaya gitmeden rakibini yendiği için Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in aldığı kararla 1 milyon lira para ödülü verildi.