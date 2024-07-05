Üye Girişi
Haberler

663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Miniklerin Güreşleri Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de bu yıl 663.'sü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gün müsabakaları alt boyların güreşleriyle başladı. Minikler, yağlanmanın ardından rakipleriyle kol bağladı.

Edirne'de bu yıl 663.'sü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gün müsabakaları alt boyların güreşleriyle başladı.

663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan minik 1 boy pehlivanların güreşleriyle başladı. Cuma namazının ardından Edirne Sarayiçi Er Meydanı'na gelen pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla hazırlıklarını tamamladı. Minikler, yağlanmanın ardından rakipleriyle kol bağladı.

Çeşitli kategorilerdeki güreşlerle ikinci gün müsabakaları akşam saatlerinde sona erecek. Adını üst tura yazdıran ve 40 başpehlivanın güreşleriyle yarın devam edecek olan müsabakalar, 7 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

Pazar günü sona erecek güreşlerde toplam 40 başpehlivan ve diğer 13 boyda 777 pehlivan rakipleriyle kol bağlayacak. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Edirne Spor Güncel Haberler

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title