662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı

Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kayıtlarda pehlivanlar 2 gün boyunca boylarına göre ayrıldı. Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşler için 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı. Başpehlivanlık kategorisinde 53 başpehlivan, altın kemer için mücadele edecek. Yarın başlayacak güreşler, pazar günü yapılacak başpehlivanlık final karşılaşmasıyla sona erecek.