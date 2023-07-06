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662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı

Spor Haberleri

Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kayıtlarda pehlivanlar 2 gün boyunca boylarına göre ayrıldı. Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşler için 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı. Başpehlivanlık kategorisinde 53 başpehlivan, altın kemer için mücadele edecek. Yarın başlayacak güreşler, pazar günü yapılacak başpehlivanlık final karşılaşmasıyla sona erecek.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı.

Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kayıtlarda pehlivanlar 2 gün boyunca boylarına göre ayrıldı.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşler için 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı. Başpehlivanlık kategorisinde 53 başpehlivan, altın kemer için mücadele edecek.

Yarın başlayacak güreşler, pazar günü yapılacak başpehlivanlık final karşılaşmasıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor

Mimar Sinan Edirne Spor Spor Haberler

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