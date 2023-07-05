662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Pehlivanlar Kayıt İşlemlerini Sürdürüyor

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri devam ediyor. Pehlivanlar, boy tespiti için tartıya çıkıp kayıtlarını yaptırarak güreş alanına çıkmayı bekliyor. Bazı pehlivanlar fazla kilolarından dolayı üst boylarda güreşmek zorunda kalacak ve kilo vermek için ter atıyorlar.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri sürüyor.

Boyları belirlemek için Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki platformda tartıya çıkan pehlivanlar, kayıtları yaptırarak er meydanına çıkmayı bekliyor. Fazla kilosu nedeniyle yaşıtlarından üst boylarda güreşmek zorunda kalacak pehlivanlar ise kayıt olmadan önce terleyerek zayıflamaya çalışıyor.

Antalya'nın Elmalı ilçesinden gelen ve tozkoparan boyda güreşecek Ramazan Torun, AA muhabirine, güreşmek için geldiğini fakat 1 kilo fazlasının çıktığını söyledi. Fazla kilosu vermek için ter atacağını dile getiren Torun, "Poşeti giydim. Fazla terleyip kilo vermek için siyah poşet giyidim. Üç gündür doğru düzgün yemek yemiyorum. Bayağı açım. Kıştan beri güreşlere hazırlanıyorum. Hedefim şampiyon olmak." dedi.

Torun, başpehlivanlardan Orhan Okullu'yu örnek aldığını belirterek, "Çok özendiğim Orhan Okullu var. Onun stilini çok seviyorum. İnşallah ilerde bir Orhan Okullu olacağız." dedi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinden gelen Enes Yıldız da teşvik 2 boyda yarışacağını ve fazla kilosu olduğunu söyledi.Ter atıp kilo vermeye çalıştığını anlatan Yıldız, üç gündür yemek yemediğini, vücuduna sardığı poşetle koştuğunu söyledi.