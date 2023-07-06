662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kayıtlar başladı

Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenecek olan 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivanlar kayıtlarını yaptırmaya başladı. Başpehlivanlar, kayıt alanında bulunan salonlarda işlemlerini gerçekleştirdi. Kırkpınar'da daha önce başpehlivanlık unvanını kazanan sporcular, hedeflerini ve hazırlıklarını anlattı.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çayıra çıkacak pehlivanlar kayıtlarını yaptırıyor.

Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki kayıt alanına gelen başpehlivanlar, kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

Kırkpınar'da iki kez başpehlivan olma başarısı gösteren Orhan Okulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını söyledi.

İyi bir form grafiği yakaladığını belirten Okulu, "Allah'ın izniyle hayırlısı olur. Son antrenmanlarımızı da Edirne'de gerçekleştiriyoruz. Hedefim altın kemeri kuşanmak ve Antalya'ya götürmek. Tüm güreşçilere başarı diliyorum." dedi.

Kırkpınar'da 2009 ve 2010 yıllarında başpehlivanlığı kazanan Mehmet Yeşil Yeşil ise rekabetin üst seviyede olduğu bir Kırkpınar temennisinde bulundu.

Hedefinin altın kemer olduğunu dile getiren Yeşil, "Güreşin hakkını verebildiğim sürece er meydanlarında olacağım. Hedefimde başpehlivanlık var. Kırkpınar'da güreşecek tüm pehlivanlara sağlıklı bir organizasyon diliyorum." diye konuştu.

Başpehlivan Hasan Cengiz de Kırkpınar'a yoğun tempoyla hazırlandığını dile getirdi.