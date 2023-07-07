662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakaları sona erdi

Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakaları tamamlandı. Minik-1 boyundaki pehlivanların güreşleriyle başlayan organizasyonda bazı pehlivanlar ve antrenörler kararlara itiraz etti. Yaralanan pehlivanlara sağlık ekipleri müdahale etti. İlk gün müsabakaları minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta ve deste büyük boylardaki pehlivanlar arasında gerçekleşti.