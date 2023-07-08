662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı

Kırkpınar Er Meydanı'ndaki organizasyonun ikinci sabah seansında küçük orta küçük boy müsabakaları yapılacak. Eşleşmelerin tamamlanmasının ardından pehlivanlar, davul zurna ekibinin güreş havalarıyla önce kol bağladı. Cazgır tarafından salavatlanan pehlivanlar peşreve çıktı. Hakemlere yönelen pehlivanlar, verilen işaretle karşı karşıya geldi. Müsabakalar gün boyu çeşitli kategorilerde devam edecek. Öğle saatlerinde başpehlivanlar kura için çayıra çıkarak, ilk tur güreşleri için mücadele verecek.