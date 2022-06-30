661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivan kayıtları devam ediyor Edirne'de 1-3 Temmuz'da gerçekleştirilecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivan kayıtları sürüyor. Edirne'de 1-3 Temmuz'da gerçekleştirilecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivan kayıtları sürüyor. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki kayıtlarda pehlivanlar tartıya çıkıyor. Kilo ve yaş aralığına göre sıralanan pehlivanların güreşeceği boy tespit ediliyor. Boylara ayrılan pehlivanlar rakiplerini belirlemek için kura çekiyor. Kilosu nedeniyle yaşıtlarından üst boylarda güreşmek zorunda kalacak pehlivanlar ise koşu idmanı yaparak zayıflamaya çalışıyor. 3 binin üzerinde pehlivanın katılmasının beklendiği güreşler için kayıtlar akşam üstü sona erecek. AA / Gökhan Zobar - Spor Mimar Sinan Edirne Spor Haberler

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