661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kemeri Mustafa Taş'a verildi

EDİRNE'de, doping kontrol havuzundayken yer bildirimi yapmadığı gerekçesiyle hak mahrumiyeti olmasına rağmen geçtiğimiz yıl 661'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşip başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'ten alınan başpehlivanlık unvanı ve kemeri, törenle finalde güreştiği Mustafa Taş'a verildi.

Taş, yaşanan talihsiz olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirip, "Yargıya saygı duyduk, bugün de yargı bizi gösterdi ve kemer bana takdim edildi. İnşallah böyle olaylar bir daha olmaz, ben de inşallah ağama söz verdim, ilk çıktığım gün de söz vermiştim, kemeri inşallah sahada takmak istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 661'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlığı altın kemeri Mustafa Taş'a takdim edildi. Taş, kemerin taktıktan sonra yaptığı açıklamada, yaşanan sürecin talihsiz bir olay olduğunu belirtti. Taş, "Böyle talihsiz bir olay olmasını kimse istemezdi. Ben de istemezdim. İki taraf da karşılıklı olarak çok yorulduk. Çok fazla söz etmeyeceğim bu konuyla alakalı. Benimle veya Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonumuzun bu olayla bir alakası yok. Türkiye Güreş Federasyonu, Cengiz ağabey ve yargıyla alakalı bir durumdur. Biz de yargıya saygı duyduk, bugün de yargı bizi gösterdi kemer bana takdim edildi. İnşallah böyle olaylar bir daha olmaz, ben de inşallah ağama söz verdim, ilk çıktığım gün de söz vermiştim, kemeri inşallah sahada takmak istiyorum, bu şekilde olmaz inşallah bir daha" diye konuştu.