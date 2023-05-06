61. TBMM Koşusu'nu 'Derya Ateşi' kazandı

At yarışlarında 61. TBMM Koşusu'nu Hışman Çizik'in jokeyliğini yaptığı "Derya Ateşi" isimli safkan kazandı.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 1600 metre mesafede çim pistte koşulan yarışa Berktimur, Demirperde, Deniz Şövalyesi, Fış Fış, Soydere, Taşan, Yollaraz, Aslan Tepesi, Deniz Efe, Derya Ateşi, Gülhatmi ve Şahin Mahmut isimli 4 ve yukarı yaşlı safkan Arap atları katıldı.

Koşuyu, Ömer Bilir'in sahibi olduğu, Hışman Çizik'in jokeyliğindeki "Derya Ateşi", 1.45.22'lik derecesiyle birinci bitirdi.

1959 yılından beri düzenlenen TBMM Koşusu'nda en iyi derece, 7 Mayıs 2022'de 1.43.95 ile "Sertberk" isimli safkana ait.

TBMM Koşusu'nda Ahmet Çelik'in jokeyliğindeki "Deniz Efe" ikinci, Gökhan Kocakaya'nın bindiği "Gülhatmi" ise 3'üncü oldu.

Koşuyu kazanan "Derya Ateşi", 23 Temmuz Pazar günkü Niğbolu Koşusu ile 17 Eylül Pazar günü yapılacak Veliefendi Koşusu'nu da galip tamamlaması durumunda, "Triple Crown" yapmış olacak ve 3 milyon lira özel ikramiyeyi sahibine kazandıracak.