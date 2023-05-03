61 spor kulübüne 2 milyon 265 bin lira destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bolu'da faaliyet gösteren 61 spor kulübüne ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bolu'da faaliyet gösteren 61 spor kulübüne ayni ve nakdi yardım yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden 61 kulübe toplamda 2 milyon 265 bin TL destek verildi.

Amatör spor kulüplerine yapılan nakdi yardım töreni 17 Temmuz Spor Salonunda düzenlendi. Törene Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Kubilay Kalaycıoğlu, Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin, daire müdürleri, amatör spor kulüp başkanları ve sporcular katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bolu'da faaliyet gösteren 61 spor kulübüne ayni ve nakdi yardım yapıldı. Kulüplere Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden 2 milyon 265 bin TL nakdi destek verildi. - BOLU