Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçilerle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız
15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris-Aydın Etabı İptal Edildi

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris-Aydın Etabı İptal Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Marmaris-Aydın etabı iptal edildi. Yağmurun etkisiyle sporcuların güvenliği ön planda tutuldu.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci gününde koşulması planlanan 151 kilometrelik Marmaris- Aydın etabı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yağmurlu hava nedeniyle, takım ve sporcu temsilcileri, hakem komitesiyle bir toplantı yaparak, nötral startın saat 10: 40'ta verilmesi kararlaştırıldı. Yağmurun şiddetini artırması ve hava koşulları şartlarından dolayı sporcuların güvenliği için etabın iptal edilmesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın (2 Mayıs) 6. etap olan Selçuk-Selçuk etabıyla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.