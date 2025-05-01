60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris-Aydın Etabı İptal Edildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Marmaris-Aydın etabı iptal edildi. Yağmurun etkisiyle sporcuların güvenliği ön planda tutuldu.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yağmurlu hava nedeniyle, takım ve sporcu temsilcileri, hakem komitesiyle bir toplantı yaparak, nötral startın saat 10: 40'ta verilmesi kararlaştırıldı. Yağmurun şiddetini artırması ve hava koşulları şartlarından dolayı sporcuların güvenliği için etabın iptal edilmesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın (2 Mayıs) 6. etap olan Selçuk-Selçuk etabıyla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor