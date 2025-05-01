60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris-Aydın Etabı İptal Edildi
Yağmurlu hava koşulları nedeniyle 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Marmaris-Aydın etabı iptal edildi. Organizasyon komitesinin açıklamasında, sporcuların güvenliği için bu kararın alındığı belirtildi.
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı olan Marmaris- Aydın etabı yağmurlu hava sebebiyle iptal edildi.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yağmurlu hava nedeniyle, takım ve sporcu temsilcileriyle hakem Komitesi toplantı yaparak Nötral start saat 10.40'ta verilmesi kararlaştırıldı. Yağmurun şiddetini artırması ve hava koşulları şartlarından dolayı sporcuların güvenliği için etabın iptal edilmesine karar verildi. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın 6. etap olan Selçuk - Selçuk etabıyla devam edecektir" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor