6 yaşındaki Toprak Çınar Çon Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun İstanbul'da düzenlediği yarışmada şampiyon oldu

Denizlili 6 yaşındaki Toprak Çınar Çon, Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun İstanbul'da düzenlediği Türkiye birinciliği yarışmasında Sportif Salsa Solo Erkek kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Minik şampiyon, kasım ayında Makedonya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu olarak Türkiye'yi temsil edecek.

Denizlili 6 yaşındaki Toprak Çınar Çon, 27 Haziran 2024 tarihinde İstanbul'da, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa gibi illerin de katıldığı Türkiye Dans Sporları Federasyonunun İstanbul'da düzenlediği Türkiye birinciliği yarışmasında Sportif Salsa Solo Erkek kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Nisan ayında Marmaris'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da 3. olan milli dansçı, 16 yarışmacının katıldığı İstanbul'da şampiyon olarak bu yaş grubunda ve Sportif Salsa Erkek kategorinde Denizli'den şampiyon olan ve milli formayı giyen ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Minik şampiyon, 18-23 Kasım tarihlerinde Makedonya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu olarak Türkiye'yi temsil edecek.

Dünya Şampiyonası'nın yapılacağı kasım ayına kadar çalışmalarını sürdüren Toprak Çınar Çon'un babası Süleyman Çon, Toprak'ta bu yeteneğin olduğunu 2 yaşındayken tespit ettiklerini belirterek, "Daha profesyonel bir eğitim alması için dans kursunda çalışmalarını sürdürüyor. Orada özel olarak çalışıyor. Şu anda kendisi Türkiye Dans Federasyonu'nun milli sporcusu. Biz de ailesi olarak bu başarısından ve milli formayı giymesinden dolayı oldukça gururlu ve mutluyuz. İnşallah, Dünya Şampiyonası'nda da ülkemizi ve Denizli'mizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz "dedi. - DENİZLİ