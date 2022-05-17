6 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi - Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Yukatel Kayserispor, Göztepe, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Ayrıca, Beşiktaşlı Josef de Souza da Göztepe maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.05.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı / Spor