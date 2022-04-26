6 Süper Lig kulübü, PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük, GZT Giresunspor, Adana Demirspor, Altay ve Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Çaykur Rizespor forması giyen Fabricio Baiano ile VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Jimmy Durmaz'ın da PFDK'ya sevkine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 26 Nisan 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 25.04.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı / Spor