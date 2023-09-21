6 Şubat Depreminde Kıbrıslı sporcuların da hayatını kaybettiği İsias Otel'in yerine karanfil bırakıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İsias Otel'in enkazına gitti. Yıkılan otelin yerine kırmızı karanfil bırakılarak, açıklamada bulunuldu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat Depremi'ne Adıyaman'da yakalanan Kıbrıslı sporcuların hayatını kaybettiğini belirterek, "Hayatını kaybeden tüm canlarımızı ve Kıbrıs'tan gelen sporcuları anmak için buradayız. Adıyaman halkı adına her iki meclis başkanvekilimize teşekkür ediyorum. Adıyaman halkıyla dayanışma içerisinde oldukları, acılarımızı paylaştıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise konuşmasında, "Bu gün buraya TBMM Başkan Vekili olarak, mevkidaşımla birlikte hukuki mücadeleyi takip etmek, bilgi almak için buradayız. Bu depremde bu yıkımın sorumluları olan, hakkında adalet mücadelesine destek olmak için buradayız. Doğal afetler afettir ama doğal afetlerin felakete dönüşmesi engellenebilir. Bir daha böyle felaketler yaşanmaması için hukuk mücadelesini vereceğiz. Bu davaların takipçisi olacağız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise konuşmasında, başsağlığı dileklerinde bulunarak, "6 Şubat depreminde bizim yavrularımızın bulunduğu bu otel başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra ki aşamada adaletin tecelli etmesi, doğal afetin felakete dönüşmesine sebep olan kişilerin adalet ile cezalarını aldıklarını görmek bizim en büyük beklentimizdir. Adaletin tecellisi vicdanları rahatlatacağı gibi bundan sonra benzer acıların yaşanmaması için tedbirlerin alınması gerekmektedir" diye konuştu.

İsias Otel'de KKTC'li sporcu, öğretmen ve tur rehberlerinin aralarında bulunduğu 65 kişi hayatını kaybetmişti. İsias Otel'in yıkılmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklu olarak yargılanıyor. - ADIYAMAN