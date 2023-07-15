6 Nisan 1920'de Gerçekleşen Etkinlikler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine katılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, anma programlarına iştirak edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak. Fenerbahçe, Neftçi Bakü ile hazırlık maçı yapacak. Beşiktaş, Augsburg ile hazırlık maçında karşılaşacak. Trabzonspor, MOL Fehevar takımıyla hazırlık maçı yapacak. Galatasaray, Csakvar ile hazırlık maçında karşılaşacak. Teniste Wimbledon'ın tek kadınlar finali oynanacak. Fransa Bisiklet Turu devam edecek. Dünya Superbike ve Dünya Supersport Şampiyonası İtalya'da başlayacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi ile anma törenine katılacak.

(TBMM/12.00/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Şehitliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenecek anma programlarına iştirak edecek.

(Ankara/09.00/10.00/19.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak. Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Anma Töreni'nde yer alacak.

(Cakarta)

SPOR

1- Fenerbahçe, Rusya kampında katıldığı hazırlık turnuvasındaki üçüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

(St. Petersburg/14.00)

2- Beşiktaş, sezon öncesi hazırlık kampındaki ilk hazırlık mücadelesinde Avusturya'da Alman ekip Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

(Kufstein/16.00)

3- Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın MOL Fehevar takımıyla mücadele edecek.

(Kranj/18.30)

4- Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Csakvar ile karşılaşacak.

(Graz/19.30)

5- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Çek Marketa Vondrousova ile Tunuslu Ons Jabeur karşı karşıya gelecek.

(Londra/16.00)

6- Fransa Bisiklet Turu'na Annemasse-Morzine Les Portes Du Soleil arasındaki 14. etap yarışıyla devam edilecek.

7- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası ve Bahattin Sofuoğlu'nun yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın 7. ayak mücadelesi İtalya'da başlayacak.

(Imola)

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