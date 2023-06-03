6 Nisan 1920: CHP Parti Meclisi toplanacak, A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya ile karşılaşacak

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası başlayacak. TFF 2. Lig Play-Off 2. Tur rövanş maçları yapılacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final mücadelesi başlayacak. Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off final serisinde Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor ikinci maçta karşılaşacak. Formula 1'de sezonun 8. etabı İspanya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak. Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın, Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'daki 5. ayağında superpole mücadelesi ve ilk yarışa çıkacak. Modern Pentatlon Dünya Kupası Final organizasyonunda kadınlar ve erkeklerde finaller yapılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.

Günün diğer maçlarında Polonya ile Sırbistan, ABD ile Güney Kore karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00/14.00/17.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası başlayacak; Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük, HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor, Kasımpaşa-Beşiktaş, Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü, Trabzonspor-Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor-Medipol Başakşehir maçları yapılacak.

(Konya/16.00/İstanbul/19.00/19.00/Kayseri/Trabzon/Adana/19.00)

3- TFF 2. Lig Play-Off 2. Tur rövanş maçları yapılacak; Kırmızı Grup'ta İskenderunspor ile 1461 Trabzon FK, Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor ile Anagold 24Erzincanspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00/20.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final mücadelesi başlayacak; Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off final serisinde Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor ikinci maçta karşılaşacak.

(Kastamonu/13.30)

6- Formula 1'de sezonun 8. etabı İspanya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Barselona/17.00)

7- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın, Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'daki 5. ayağında superpole mücadelesi ve ilk yarışa çıkacak.

(Misano)

8- Modern Pentatlon Dünya Kupası Final organizasyonunda kadınlar ve erkeklerde finaller yapılacak.

(Ankara/10.00/16.00)

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