6 kupa alan öğrencilerden Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret - Haberler

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6 kupa alan öğrencilerden Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor
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6 kupa alan öğrencilerden Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret

BİTLİS (İHA) – Bitlis il genelinde düzenlenen müsabakalarda 6 dalda 6 kupa alan Güroymak Ortaokul öğrencileri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu'nu ziyaret ettiler.

GÜROYMAK, BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis il genelinde düzenlenen müsabakalarda 6 dalda 6 kupa alan Güroymak Ortaokul öğrencileri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu'nu ziyaret ettiler.

Bitlis il genelinde düzenlenen müsabakalarda 'Minik kızlar basketbol il birinciliği, minik erkekler voleybol il birinciliği, yıldız kızlar basketbol il ikinciliği, yıldız erkekler voleybol il üçüncülüğü, yıldız erkekler basketbol il üçüncülüğü ve küçük kızlar voleybol il üçüncülüğü elde eden Güroymak Ortaokulu öğrencileri, Cankaloğlu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Cankaloğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti. - BİTLİS

6 kupa alan öğrencilerden Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret

6 kupa alan öğrencilerden Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret

6 kupa alan öğrencilerden Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret

6 kupa alan öğrencilerden Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol, voleybol, Güroymak, Bitlis, Spor, Haberler

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