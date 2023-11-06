Futbol ve Basketbol Haberleri

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Çaykur Rizespor FENERBAHÇESarı-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi'nde Bulgaristan ekibi Ludogorets ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.
Çaykur Rizespor
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi'nde Bulgaristan ekibi Ludogorets ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
13.30 Divan Kurulu Kasım ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda basına kapalı olarak yapılacak.
18.00 Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Bayern Münih ekibi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı ekip günü izinli geçirecek.
"GELECEĞİN YILDIZ KIZLARI" LANSMANI
10.30 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ülker "Geleceğin Yıldız Kızları" projesinin lansmanını yapacak.
1. LİG
20.00 Ümraniyespor - Tuzlaspor
- TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.
BASKETBOL
-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
19.00 Yukatel Merkezefendi Bld. - Aliağa Petkim Spor