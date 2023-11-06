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Futbol ve Basketbol Haberleri

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Çaykur Rizespor FENERBAHÇESarı-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi'nde Bulgaristan ekibi Ludogorets ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

Çaykur Rizespor

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi'nde Bulgaristan ekibi Ludogorets ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

13.30 Divan Kurulu Kasım ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda basına kapalı olarak yapılacak.

18.00 Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Bayern Münih ekibi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı ekip günü izinli geçirecek.

"GELECEĞİN YILDIZ KIZLARI" LANSMANI

10.30 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ülker "Geleceğin Yıldız Kızları" projesinin lansmanını yapacak.

1. LİG

20.00 Ümraniyespor - Tuzlaspor

- TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOL

-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

19.00 Yukatel Merkezefendi Bld. - Aliağa Petkim Spor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Bulgaristan Konferans Rizespor Futbol Spor Haberler

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