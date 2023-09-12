58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) tanıtım toplantısı yapıldıCumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 23-30 Nisan için planlanan TUR, 6 Şubat'taki depremler nedeniyle 8-15...

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) tanıtım toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 23-30 Nisan için planlanan TUR, 6 Şubat'taki depremler nedeniyle 8-15 Ekim'de gerçekleştirilecek. 8 Ekim'de Alanya-Antalya etabıyla start alacak yarış, 15 Ekim'de İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.

Bu yıl 58. kez düzenlenecek organizasyonun tanıtım toplantısı, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile davetliler katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Mehmet Tuncer, TUR hakkında bilgi vererek, "Bu muhteşem organizasyonun ülkemizde sporun gelişimi açısından çok önemli bir rolü var. Cumhurbaşkanlığı olarak bu organizasyonu himaye etmemizdeki esas amaç; toplumda bisiklet sevgisinin yerleşmesi, gençlerin bisiklete olan bağının artması. Diğer amacımız da turizm ve ülkemizin tanıtımını sağlamak. Ülkemizin eşsiz doğasına sahip güzide yerler, tüm dünyada canlı yayınlarda izleniyor. Geçen yılki yarış, 615 milyon haneye ulaştı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Türkiye Yüzyılı'na vurgu yapan Tuncer, "Son zamanlarda sporda kazanılan zaferler ülkemizi gururlandırmaktadır. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız, bisiklet sporunun da destekçisi olmuştur. Yarım asırdan fazla devam eden bu muhteşem organizasyonda katkısı bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Bu yılki organizasyonda da Sayın Cumhurbaşkanımız adına kazasız, başarılı bir yarış olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Kocakaya da, Türkiye'nin yine çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirterek, " Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyanın en iyi bisikletçilerinin mücadelesine tanıklık edecek. Organizasyon, halkımıza sporu sevdirme dışında ülkemizin çok değerlerini, doğal güzelliklerini dünyaya tanıtması açısından çok önemli. Organizasyona emeği geçenlere şahsım ve Bakanlığımız adına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Müftüoğlu: "TUR, hem Türkiye'de hem de dünyada çok önemli bir marka"

Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu ise Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun hem Türkiye hem de dünya bisikletinde bir marka olduğunu dile getirdi.

Müftüoğlu, bisiklet sporuna desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

Bu yılın bisiklet açısından iyi geçtiğini aktaran Müftüoğlu, " Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, hem Türkiye'de hem de dünyada çok önemli bir marka. Organizasyon olarak çok önemli bir yılı geçiriyoruz. Dokuz tane uluslararası tek gün yarışı ve 7 tane tur düzenledik. Sportif başarı açısından da tarihi bir yıl geçiriyoruz. 2022'de göreve geldiğimizde daha Konya Velodromu açılmamıştı. Sporcularımızı Bulgaristan ve Yunanistan'a antrenmana götürdük, seçmeler yaptık. Türkiye adına gururlandıracak Ramazan Yılmaz kardeşim ortaya çıktı. Avrupa Şampiyonası'nda bir gümüş, bir bronz madalya kazandı. Geçen hafta çok iyi yarıştığı finalde son andaki hatası yüzünden dünya beşincisi oldu. Dünya şampiyonalarında tarihteki en önemli başarılarımızı aldık." diye konuştu.

Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için televizyon yayınının başladığı 2008'in milat olduğuna değinerek, "TUR, sadece spor olarak algılanmıyor. Çok önemli bir tanıtım aracı. Turizm, ülkemizin önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. Bisiklet ailesi olarak ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Geçen yıl yapılan yayınlar, 615 milyon hanede, 1,5 milyar insana ulaştı. Bu yılki hedefimiz 2 milyar insanın üzerine çıkmak için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yarış direktörlerinden Mutlu Erçevik parkurlar hakkında bilgi verdi. Toplantı, sponsorlara plaket verilmesiyle sona erdi.

Parkur

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda sporcular, toplamda 1231,2 kilometre boyunca pedal çevirecek.

Tour of Türkiye 2023'de parkurlar şöyle:

1. Etap: 8 Ekim 2023 Alanya-Antalya (134 km)

2. Etap: 9 Ekim 2023 Kemer-Kalkan (165 km)

3. Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye-Babadağ (102,9 km)

4. Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye-Marmaris (162,1 km)

5. Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris-Yalıkavak (180,5 km)

6. Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum-Selçuk (193,2 km)

7. Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk-Manisa-İzmir (159,8 km)

8. Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul-Sultanahmet (133,7 km)

14 ülkeden 24 takım, 168 bisikletçi

Toplam 14 ülkeden 24 takımın katılacağı TUR'da 168 bisikletçi pedal çevirecek.

Organizasyonda dünyanın en önemli profesyonel takımlarının, dünya ve olimpiyat madalyalı sporcuları ile Türk bisikletçiler ve genç yetenekler mücadele edecek.

Yarışta Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kolombiya, Romanya, ve Yeni Zelanda'dan takımlar katılacak.

Fransa Bisiklet Turu (Tour de France) ile İtalya Bisiklet Turu'ndaki (Giro d'Italia) gibi Grand Tour'larda etap kazanan ve en iyi sprinter unvanı elde eden, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ilk sırada tamamladığı 11 sprint etabı ile etap galibiyeti rekorunu elinde tutan ünlü İngiliz bisikletçi Mark Cavendish, Kazakistan'ın Astana Takımı ile start alacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) dünya sıralamasında 7. sırada yer alan, 2023 Tour de France'da yeşil mayo lideri olan ve Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2021 ve 2022 yıllarında 3 etap zaferi kazanan Belçikalı genç bisikletçi Jasper Philipsen, Alpecin takımı ile gelen bir diğer yıldız isim olarak dikkati çekiyor.

Hollanda Milli Takımı'nın dünya şampiyonu sporcuları Havik Yoeri ve Van Schip Jan-Willem gibi önemli isimler 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda mücadele verecek.

Takımlar

Tour of Türkiye 2023'e 4 Dünya Turu, 7 Pro Takım, 4'ü Türk olmak üzere 12 kıtalararası takım ile 1 Milli Takım katılacak.

Organizasyonun UCI kategorilerine göre takım listesi ise şöyle:

Dünya Turu: Alpecin-Deceuninck (Belçika), Astana Qazaqstan Team (Kazakistan), Bora-Hansgrohe (Almanya), UAE Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri)

Pro Takım: Bingoal WB (Belçika), Burgos-BH (İspanya), Corratec Selle (İtalya), Eolo-Kometa Cycling Team (İtalya), Green Project-Bardianicsf-Faizine (İtalya), Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre), Team Novo Nordisk (ABD)

Kıtalararası: Abloc CT (Hollanda), Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team, Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Bike AID, P&S Benotti (Almanya), Global 6 Cycling (Yeni Zelanda), Shimano Racing (Japonya), Sofer-Savini DUE-OMZ (Romanya), Tarteletto-Isorex (Belçika), Team Medellin-EPM (Kolombiya)

Milli takım: Hollanda

Mayolar

TUR'da pedal çevirecek sporcular, 4 farklı mayoyu giymek için mücadele verecek.

Organizasyonda turkuaz mayo, yarışın genel klasman lideri olan sporcunun üstünde olacak. En iyi tırmanışçılar kırmızı mayoyu giyerken, sprint kapıları arasında en yüksek sürate ulaşacak bisikletçiler ise yeşil mayoyu taşıyacak.

Türkiye güzellikleri prim kapılarını birinci sırada geçen sporcular da beyaz mayoyu giymeye hak kazanacak.

Beyaz mayo ile her prim geçişinde Türkiye'nin doğal güzelliklerine ve tarihi zenginliklerine vurgu yapılacak.

Eurosport ve TRT Spor yayımlayacak

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl da Eurosport ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Birçok televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayınlanacak özel içeriklerle sporseverlere ulaştıracak.

Türkiye'nin en önemli spor tanıtım güçlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, böylece 8 gün boyunca dünya bisikletinin gündeminde en üst sıralarda yer alacak.