58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Muğla etabı için değerlendirme ve güvenlik toplantısı yapıldı

Muğla Valiliği tarafından düzenlenen toplantıda, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Muğla etabı için yapılan hazırlıklar ve güvenlik önlemleri değerlendirildi.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR-2023) Muğla etabı için değerlendirme ve güvenlik toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 23-30 Nisan için planlanan TUR, 6 Şubat'taki depremler nedeniyle 8-15 Ekim'de gerçekleştirilecek. 8 Ekim'de Alanya-Antalya etabıyla start alacak yarış, 15 Ekim'de İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.

Muğla Valiliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, ülke ve Muğla'nın doğa, tarih ve spor turizmine büyük katkı sağlayacak 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için Muğla'nın tüm imkanlarının seferber edildiğini, her türlü önlemin alındığını söyledi.

Akbıyık, 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Muğla etaplarının 10 Ekim Fethiye-Babadağ, 11 Ekim Fethiye- Marmaris, 12 Ekim Marmaris-Yalıkavak ve 13 Ekim'de Bodrum-Selçuk etaplarının koşulacağını açıkladı.

Toplantıda organizasyon öncesinde yapılan son hazırlıklar görüşüldü ve alınan tedbirler değerlendirildi.