58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Alanya- Antalya etabıyla başladı.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda start verildi. 24 takımda 168 bisiklet sporcusunun katıldığı, toplamda 1235,1 kilometreden oluşan 8 etaplı maratonunun 135 kilometrelik Alanya- Antalya etabının başlangıcı Alanya Limanın'dan verildi. Yarışın startına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.